Il Burian di San Valentino: temperature sotto zero

Dalla giornata di venerdì 12 una massiccia massa d’aria gelida, chiamata in termine tecnico Burian, inizierà il suo viaggio dalle lontane steppe russe in direzione dapprima dell’Europa Orientale, per poi attraversare la Penisola Balcanica ed infine irrompere fin sull’Italia.

Gli effetti inizieremo a sentirli in particolare sabato 13, e soprattutto da domenica 14, San Valentino, con un vero e proprio tracollo delle temperature con valori che si porteranno ben sotto gli 0°C da Nord a Sud.

In questo contesto non sono da escludere nevicate fin sulle coste adriatiche e poi anche in Campania (fiocchi fin sulle pianure) e nei giorni successivi anche in Calabria e Sicilia.