Il Brit Beat di Husky debutta alla Milano Fashion Week

Husky ha debuttato alla Milano Fashion Week Men’s collection presentando all’interno del calendario di Camera Nazionale della Moda Italiana, un fashion film che ha ripercorso le atmosfere tipiche londinesi, i valori del brand connessi al territorio, insieme a flashback emozionali (arte, amore e passione) focalizzati sulla celebre giacca da caccia trapuntata in nylon, diventata uno status symbol negli anni, indossata dalla regina Elisabetta e dalla Royal family per le passeggiate a cavallo così come da Lady Diana.

Protagonista il capo iconico della collezione autunno-inverno 2022/23: Papillon. Ispirato all’omonima pellicola del 1973 diretta da Franklin Schaffner con Steve McQueen e Dustin Hoffman e tratta dal romanzo autobiografico di Henri Charrière, la giacca si propone come un nuovo must have del guardaroba maschile che scardina le regole e le definizioni di capospalla, entrando nel guardaroba come un capo unico nel suo genere che unisce activewear e attenzione sartoriale per un nuovo dress code: smart-formalwear. Un 2 in 1 che parte dall’iconico Husky per diventare ancora più innovativo e funzionale. A comporlo è uno shell in nylon bordeaux e un gilet picot nero in cashmere e pura lana vergine, ideale per poter essere indossato in ogni stagione.

La storica giacca Husky, nata nel 1965 per mano dell’aviatore americano Steve Gulyas e sua moglie Edna chiamata Husky come il loro cane, rinasce così grazie all’expertise produttiva di Saverio Moschillo. L’hunting jacket, originariamente utilizzata nei momenti d’uso nella countryside, oggi è diventata un cult e un trend da città, sintesi di stile e comodità, tessuti d’eccellenza e materiali performanti.

Ai capi tradizionali vengono aggiunti nuovi modelli, tagli e colori dall’anima contemporanea, resi ancora più preziosi da dettagli unici e dalla qualità Made in Italy. “La qualità si produce non s’inventa” Saverio Moschillo.

Il film è stato pubblicato sulla piattaforma di CNMI venerdì 14 gennaio alle ore 16.00.