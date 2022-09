Il brand EP5 del designer foggiano Emanuele Pepe si fa strada a Venezia

Alla 79° mostra del Cinema di Venezia nell’ultimo numero della rivista Fabrique du cinéma, Filippo De Carli, attore, noto soprattutto dopo aver recitato accanto a Lady Gaga e Al Pacino nel Film di Ridley Scott, House of Gucci, indossa il brand EP5.

Look di ricerca molto originali con ricami di spille e pietre incastonate, tailoring con vernici spray, elementi bruciati, capi che rappresentano l’ anima turbolenta da enfant terrible del brand e della creatività di Emanuele.

Spiega di quanto sia importante per lui la sperimentazione e la necessità di esprimersi con le sue idee e il suo modo di vedere la moda.

“Mi piace esplorare nuovi concetti, mischiare stili, tecniche e materiali, mi diverte e mi rende libero”

Non mi piace sentir parlare di tendenze, credo che ognuno di noi debba indossare quello che più ci va e che ci faccia sentire a proprio agio.

La moda per me è un rifugio dove mi sento a casa Lavorando soprattutto sui pezzi unici non ho un vero e proprio moodboard, lascio che sia la fantasia dopo l’ istinto a spingere e creare la storia giusta sul capo che più gli si addice.

Afferma col suo motto

“Vedo gli abiti come delle tele”

Ringrazio Luca Pisciottano, stylist della rivista Fabrique du cinéma.

Ha iniziato una nuova collaborazione con Fabio Canino per le puntate pomeridiane di Ballando on the road nel pomeriggio di RaiUno.