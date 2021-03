Il Borgo dei Borghi: Pietramontecorvino su Rai3

Il Comune di Pietramontecorvino partecipa alla competizione televisiva denominata “Il Borgo dei Borghi”, in onda su RAI TRE.

Considerato che è l’unico comune pugliese ad essere interessato a questa sfida, il Sindaco di Pietramontecorvino ha chiesto ai Sindaci di promuovere questa iniziativa.

Di seguito le istruzioni per votare.

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

Vota il Comune di Pietramontecorvino alla sfida televisiva

“Il Borgo dei Borghi”

Dalle ore 17:00 di domenica 7 marzo alle 23:59 di domenica 21 marzo 2021 sarà possibile votare il nostro paese sui siti della Rai:

www.rai.it/borgodeiborghi o su www.raiplay.it

È possibile votare TUTTI I GIORNI il Comune di Pietramontecorvino, esprimendo 1 solo voto al giorno da ogni propria mail.

Per votare è necessario, per chi non l’avesse ancora fatto, registrarsi gratuitamente al sito Raiplay indicando username, password ed indirizzo e-mail di riferimento.

Per provare a vincere questa appassionante sfida, che può arrecare un importante ritorno di immagine e di promozione territoriale per il nostro Borgo e per l’intera regione Puglia, occorre l’impegno e la partecipazione di tutti.

Ognuno deve sentirsi impegnato a coinvolgere parenti, amici e conoscenti, i quali potranno votare da ogni parte del mondo.

Il Sindaco

Raimondo Giallella