Il Bisceglie Calcio contro le dichiarazioni di Di Benedetto: “Dileggianti e provocatorie”

🖊 L’As Bisceglie Calcio 1913, in ogni sua componente societaria e dirigenziale, stigmatizza con fermezza le dichiarazioni inopportune e scomposte rilasciate ieri pomeriggio in un’intervista da Giuseppe Di Benedetto, presidente del Manfredonia.



Al fine di tutelare l’immagine, l’integrità e l’onorabilità dei tesserati del Bisceglie Calcio, tirati in ballo sul piano umano e professionale dal signor Di Benedetto con affermazioni dileggianti e miranti alla provocazione, si precisa che quanto accaduto è stato già tempestivamente riportato nelle competenti sedi federali.



Spiace, altresì, dover constatare come tali dichiarazioni rischino seriamente di alimentare episodi di violenza tra le due tifoserie.



Ci limitiamo ad osservare, infine, che al momento sono state disputate appena sette giornate ed il Bisceglie – nonostante la prima sconfitta e il primo gol in campionato incassato nella gara di ieri – resta in piena corsa per i propri obiettivi, che tenterà di centrare con ferrea determinazione e altrettanta lealtà sportiva.

Ufficio stampa e comunicazione Bisceglie Calcio 1913