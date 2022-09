Il benvenuto per gli studenti Erasmus a Foggia, Welcome Days ESN

Nel cuore dei Welcome Days 2022 (17-25 settembre) si è tenuta la consueta Conferenza di presentazione dell’Associazione ESN Foggia in collaborazione con UniFG, nella splendida cornice dell’Aula Magna di Giurisprudenza, che ha potuto ospitare molti degli studenti Erasmus che studieranno a Foggia per l’anno accademico 2022/2023.

Una giornata organizzata con il lavoro del Consiglio Direttivo, sempre attivo nonostante molte difficoltà: il Presidente Fabio D’Emilio, Valentina Di Francesco e Giuseppe Mansella, dei Soci attivi e dei “Newbies”, i ragazzi che vogliono far parte della grande famiglia ESN.

L’evento ha visto l’intervento dei Delegati del Rettore, dei Delegati di Dipartimento, a portare i saluti istituzionali ed il benvenuto ufficiale agli Studenti internazionali ed infine, del Vice Presidente di ESN Italia, Francesca Chieti, in rappresentanza di un Network esteso in tutta Europa ma unito più che mai.

I volontari hanno presentato le loro attività di punta, tra cui viaggi alla scoperta delle meraviglie pugliesi, eventi culturali, tandem linquistici per imparare la lingua e la cultura italiane, ed i servizi con i quali assistono gli Erasmus Incoming a Foggia: tra cui l’Housing (aiuto nel trovare una sistemazione una volta a Foggia), aiuto nelle pratiche burocratiche relative al Codice Fiscale, assistenza per l’attivazione di una rete Wi-fi ecc.

Tanti e vari sono i progetti portati avanti da questi volontari tutti europei per aiutare gli Erasmus a sentirsi un po’ più “a casa”, e tutto è stato ben argomentato durante Conferenza anche dalle reti locali.