Il batterista sipontino Giuseppe Zerulo

Tanta passione e sacrificio, tanto lavoro, continua formazione e dedizione, queste le parole di Giuseppe Zerulo, batterista dei Beatska e docente della Scuola di Musica Musicall, che emozionato annuncia di essere diventato endorser della PASHA Cymbals Italia, brand distribuito sul territorio italiano dalla Valmusic Pro di Mario Peco.

Una prestigiosa vetrina per il batterista manfredoniano che diventa così promotore del brand al fianco di nomi del calibro di Andrea Fontana (batterista di Elisa) e Massimiliano Agati (batterista di Marco Masini).

La promozione del brand avverrà oltre che con foto e video sulle piattaforme digitali dedicate, anche nelle numerosissime date live annuali dei Beatska.

Questo magico momento non distoglie però il batterista, Giuseppe Zerulo, dalla sua attività quotidiana di docente del Musicall presso il quale sono disponibili corsi di batteria per tutte le età. A questo punto non ci resta che augurargli un grande in bocca al lupo per questa magnifica nuova avventura!