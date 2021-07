Il 4 luglio ben tre gli eventi nazionali svolti in Marina del Gargano, l’intervista a Gino D’errico

Dopo aver aumentato nettamente il suo appeal nel campo nautico e diportistico (più di 500 le imbarcazioni ormeggiate stabilmente), “Marina del Gargano – Porto turistico di Manfredonia” si propone come location ideale per eventi di rilievo nazionale in ambito sociale e sportivo, nonché come attrattore per i sempre più numerosi turisti e cittadini che vogliono trascorrere qualche ora di relax all’insegna del buon cibo e salutari passeggiate, in una cornice sicura, elegante, attrezzata e sempre più green. Nella giornata di domenica 4 luglio ben tre gli eventi nazionali che si sono svolti al Marina: “Appuntamento in Adriatico” (Assonautica), “10mila vele contro la violenza sulle donne” e d il “1° Fiat 500 World Wide Meeting”. L’intervista de ilsipontino.net (a cura del Direttore Matteo Palumbo) a Gino D’Errico – Amministratore di “Marina del Gargano”.