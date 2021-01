Il 4 febbraio gli esperti di ICE incontrano le aziende di Capitanata per favorire l’export

Gelsomino: offriamo alle imprese locali competenze ed opportunità di crescita

Favorire l’internazionalizzazione delle aziende del territorio è una delle funzioni di supporto al sistema d’impresa che le Camere di Commercio garantiscono sui territori.

In quest’ottica la Camera di Commercio di Foggia promuove il programma Export Flying Desk, iniziativa di ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Si tratta di un programma articolato che prevede un’attività di supporto personalizzato per le piccole e medie imprese, costruito su misura e pensato per accrescere la competitività delle aziende locali sui mercati esteri.

Il prossimo 4 febbraio gli esperti dell’Agenzia ICE dedicheranno una intera giornata alle aziende di Capitanata. Il Team dell’Export Flying Desk Puglia, quale punto di riferimento di collegamento con gli uffici ICE di promozione settoriale e la rete dei 78 uffici all’estero, incontrerà singolarmente (in remoto) le aziende che vorranno essere affiancate per identificare occasioni di business o sbocchi sui mercati internazionali .

Per il presidente Damiano Gelsomino: “la presenza sui mercati esteri è sempre più strategica per la competitività delle imprese del territorio. L’internazionalizzazione è un processo necessario ma non semplice che necessita di conoscenze specifiche. Per questo come Camera di Commercio siamo impegnati ad offrire occasioni, come questa offerta dall’Ice, per assicurare alle aziende locali supporto professionale e competenze”.

La partecipazione all’incontro è gratuita previa iscrizione sul portale all’indirizzo https://www.ice.it/it/export-flying-desk, fissando un appuntamento per la data del 4 febbraio.

Per ulteriori informazioni si può comunque contattare la Camera di Commercio scrivendo all’indirizzo mail: internazionalizzazione@fg.camcom.it