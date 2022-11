Il 3 novembre 2018 l’annuncio: sarà un padre Somasco a guidare questo gregge

Ore 12, Cattedrale di Manfredonia.

Era il 3 novembre del 2018 e un annuncio preceduto dal suono delle campane a festa, cambiava la storia della nostra diocesi.

Sarà un padre Somasco a guidare questo gregge.

Lo incontri per strada, in fondo alla chiesa mimetizzato tra i fedeli, tra i banchi all’evento formativo, in visita privata al cimitero di città, nelle corsie dell’ospedale, al fianco degli ultimi.

Scambi di sorrisi, parole di conforto, sguardi che parlano.

Che Dio benedica lui e il suo cammino.