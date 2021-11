Il 26/11 esce il nuovo attesissimo album di Arisa: Ero romantica

Dopo un’attesa di quasi un anno il 26 novembre sarà disponibile «Ero romantica» il nuovo album di Arisa che segue la sua partecipazione a Sanremo 2021 , la sua presenza ad Amici in qualità di giudice a aprile e maggio e l’attuale a Ballando con le stelle.

Arisa ha la sua nuova etichetta discografica con la quale pubblicherà da indipendente il suo album.

I singoli che si sono avvicendati dall’ultimo album prodotto da Caterina Caselli per la Sugar (Una nuova Rosalba in città) sono stati:

Nucleare (con Manupuma)

Ricominciare ancora

Potevi fare di più (Sanremo 2021 scritta da Gigi D’Alessio)

Ortica

Psyco

Altalene

Sicuramente la maggior parte dei brani saranno contenuti nel nuovo album di cui si conosce pochissimo se non la data di rilascio.

Gia disponibile in preorder sui maggiori siti é stato annunciato via social direttàmente dalla cantante lucana con il post seguente:

« É un album in bilico tra romanticismo e desiderio di libertà: a volte struggente, in altri momenti sfacciato e disinibito, in una sorprendente alternanza fra malinconiche ballate d’amore e sfrenati ritmi dance anni ‘90. Un atto d’amore verso l’umanità nelle sue varie sfaccettature, un disco che trova il senso nelle eccezioni alla regola celebra la femminilità e le sue contraddizioni, canta di autodeterminazione femminile e di schiavitù volontaria, urla l’urgenza di cambiare punto di vista per non rimanere schiacciati dall’ omologazione »

LA TRACKLIST

“Ero Romantica” “Psycho” “Agua de Coco” “Altalene” “Maddalena” “Licantropo” “Cuore” La casa dell’amore possibile” “Ortica” “Potevi fare di più” “L’Arca di Noè”.



Attendiamo quindi fiduciosi uno dei prodotti più interessanti e sperimentali del panorama italiano 2021.