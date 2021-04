Il 23 aprile del 1616 moriva William Shakespeare, le frasi più belle delle sue opere

William Shakespeare è stato un drammaturgo e poeta inglese, considerato come il più importante scrittore in inglese e generalmente ritenuto il più eminente drammaturgo della cultura occidentale, tra le sue opere più conosciute: Romeo e Giulietta, Amleto, Otello, Macbeth, La bisbetica domata, Sogno di una notte di mezza estate, Molto rumore per nulla e tante altre. Lo scrittore inglese morì a Stratford-upon-Avon Il 23 aprile del 1616

lo stesso giorno moriva anche un altro importante scrittore, lo spagnolo Miguel de Cervantes, autore del romanzo Don Chisciotte della Mancia, uno dei capolavori della letteratura mondiale di ogni tempo.

Le frasi più belle delle opere di William Shakespeare:

È tutta colpa della luna, quando si avvicina troppo alla terra fa impazzire tutti.

(Otello)

Siamo fatti della materia di cui son fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita.

(La tempesta)

Quando non sarai più parte di me ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello

che tutto il mondo si innamorerà della notte.

(Romeo e Giulietta)

Buonanotte, buonanotte! Separarsi è un sì dolce dolore, che dirò buonanotte finché non sarà mattino.

(Romeo e Giulietta)

Amami o odiami, entrambi sono a mio favore.

Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore,

se mi odi, sarò sempre nella tua mente.

(Sogno di una notte di mezza estate)

Dubita che le stelle siano fuoco;

dubita che il sole si muova;

dubita che la verità sia mentitrice:

ma non dubitare mai del mio amore.

(Amleto)

Essere o non essere, questo è il problema. È forse più nobile soffrire, nell’intimo del proprio spirito, le pietre e i dardi scagliati dall’oltraggiosa fortuna, o imbracciar l’armi, invece, contro il mare delle afflizioni, e combattendo contro di esse metter loro una fine? Morire per dormire. Nient’altro. E con quel sonno poter calmare i dolorosi battiti del cuore, e le mille offese naturali di cui è erede la carne! Quest’è una conclusione da desiderarsi devotamente. Morire per dormire. Dormire, forse sognare. È proprio qui l’ostacolo; perché in quel sonno di morte, tutti i sogni che possan sopraggiungere quando noi ci siamo liberati dal tumulto, dal viluppo di questa vita mortale, dovranno indurci a riflettere. È proprio questo scrupolo a dare alla sventura una vita così lunga! Perché, chi sarebbe capace di sopportare le frustate e le irrisioni del secolo, i torti dell’oppressore, gli oltraggi dei superbi, le sofferenze dell’amore non corrisposto, gli indugi della legge, l’insolenza dei potenti e lo scherno che il merito paziente riceve dagli indegni, se potesse egli stesso dare a se stesso la propria quietanza con un nudo pugnale?

(Amleto)

I 10 Film più belli su storie di Shakespeare: