Il 21 Novembre in tutta Italia si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi.

Gli alberi sono indispensabili per le loro capacità: consentono di assorbire l’anidride carbonica e rilasciare ossigeno, prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere la biodiversità.

Tutte le regioni italiane sono coinvolte ogni anno in iniziative dedicate a celebrare l’occasione: anche FareAmbiente di Foggia aderisce con entusiasmo a questa importante iniziativa per valorizzare l’ambiente e promuovere il rispetto della natura.

“La manifestazione in collaborazione con la Scuola S. Pio X, il comune di Ascoli Satriano presso la Pineta S. Nicola, il Parco Giochi di Foggia , vuole parlare delle finalita’ ambientali ed educative della festa.

In seguito alla discussione sui temi relativi ai cambiamenti climatici, a causa delle emissioni record di CO2, si effettuerà la piantumazione simbolica di alberi nelle aree libere”.

“La campagna nazionale di sensibilizzazione ambientale: la legge 14 gennaio 2013, n.10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, GU n.27 del 1-2-2013) , prevede che tutti i Comuni con più di 15 mila abitanti abbiano l’obbligo di piantare un albero per ogni nuovo nato”.

“L’iniziativa fa parte di una campagna nazionale di FareAmbiente per sensibilizzare il governo sul tema dell’educazione ambientale. Vogliamo non solo far conoscere la legge 10/2013, ma anche far sì che l’educazione ambientale venga introdotta come insegnamento obbligatorio nelle scuole: un provvedimento ad hoc, voluto da FareAmbiente con iniziativa del Presidente Prof. V. Pepe”.

La manifestazione sarà organizzata dal Dott. Francesco Bacchelli Vice presidente Regionale di FareAmbiente Puglia con la collaborazione del Laboratorio Verde Foggia MEE.