Il 2021 parte male: un anno senza ponti e feste in “rosso”

Per gli amanti delle gite e/o del riposo nei fine settimana lunghi – pandemia permettendo – il 2021 non promette affatto bene. Nel calendario del 2021 di ponti neanche l’ombra. Il 25 aprile, per esempio, cade di domenica e il primo maggio di sabato. Ferragosto sarà di domenica. Natale di sabato, così come Capodanno. Vediamo i giorni festivi nel dettaglio.

Capodanno: 1 gennaio, venerdì

Epifania: 6 gennaio, mercoledì

Pasqua: 4 aprile, domenica

Pasquetta: 5 aprile, lunedì

Festa della liberazione: 25 aprile, domenica

Festa dei lavoratori: 1 maggio, sabato

Festa della Repubblica: 2 giugno, mercoledì

Ferragosto: 15 agosto, domenica

Giorno dei Santi: 1 novembre, lunedì

Immacolata: 8 dicembre, mercoledì

Natale: 25 dicembre, sabato

Santo Stefano: 26 dicembre, domenica

San Silvestro: 31 dicembre, venerdì