Il 2020 de ilsipontino.net, un anno di numeri eccezionali

Il 2020 è stato per la redazione de ilsipontino.net un anno di lavoro intenso. In un stagione ricca di notizie come quella che sta per concludersi è fondamentale l’impegno quotidiano e la costanza. Tutte le donne e gli uomini che operano dietro questa grande macchina chiamata “ilsipontino.net” hanno dato anima e cuore per poter offrire un servizio attento ed equilibrato.

Mai come quest’anno abbiamo sentito il bisogno e la necessità di dare informazioni precise, puntuali e costanti. Il pubblico necessitava di essere rassicurato quotidianamente. In un periodo di forte incertezza le testate giornalistiche svolgono un’opera sociale fondamentale. Diventano involontariamente punto di riferimento e appiglio per avere piccole certezze. Tutte le testate locali della provincia hanno svolto con impegno questo ruolo di “faro” in un periodo purtroppo “nebbioso”.

Il nostro portale web nel corso del 2020 ha registrato circa 9.000.000 di pagine visitate (una media di 750.000 pagine visitate al mese). Un numero straordinario per una testata giornalistica locale.

Durante questo anno grazie alla collaborazione di giornalisti esperti come Matteo Palumbo e Maria Teresa Valente abbiamo potuto realizzare trasmissioni video con il solo scopo di “informare” al meglio i nostri utenti che necessitavano di notizie certe sulla situazione Covid. Speriamo di esserci riusciti. I numeri ci ripagano di tanti sforzi. Una pagina facebook che ha raggiunto circa 46.000 Follower (con una copertura mensile costante di 1.000.000 di persone) Un canale youtube che ha raggiunto i 1600 Follower, il canale Twitter che ha raggiunto quasi 2000 Follower e con la neonata pagina Linkedin.

Durante questo anno abbiamo realizzato circa 100 dirette live con ospiti del mondo della politica, del sociale, personale sanitario, personaggi dello spettacolo e tanto altro. Durante quest’anno abbiamo avuto il piacere di ospitare nelle nostre dirette: Toti e Tata, Uccio de Santis, Umberto Smaila, Andrea Sannino, Gianmarco Saurino, Manila Nazzaro, Roberta de Mattheis, Renato Ciardo, Michele Emiliano, Matteo Salvini, Marco Ferradini e tanti altri. Oltre 5000 minuti di diretta con un impegno importante da parte della nostra redazione. Potete rivedere tutte le interviste sul nostro canale youtube

Una nota particolare per il nostro canale Instagram che ha visto in quest’ultimo anno una importante crescita. Quasi 21.000 Follower per la pagina instagram più seguita nella provincia di foggia tra le testate giornalistiche. Migliaia di foto e video pubblicate, migliaia di interazioni per un canale che ha lo scopo di raccontare con l’ausilio di foto e video il nostro Gargano e la nostra Capitanata.

Un anno davvero intenso che ci regala però tante soddisfazioni e gratificazioni. Con la speranza di migliorare sempre il nostro servizio ed il nostro impegno verso la terra che proviamo a raccontare con passione ed orgoglio ogni giorno.