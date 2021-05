Il 2 giugno TEDx Foggia celebra la festa della Repubblica con una staffetta sul tema della democrazia digitale

il prossimo 2 giugno TEDx Foggia darà vita ad una staffetta in coordinamento con altri team italiani sul tema della Democrazia Digitale. La location dell’evento foggiano sarà la Pinacoteca900, uno dei luoghi più belli del capoluogo della capitanata.

Giuseppe di Brisco – Licensee, Organizer & Chief curator of TedEx Foggia: “24 Teams TEDex Italiani lanciano la staffetta il 2 giugno dalle 9 del mattino fino a mezzanotte sul tema della democrazia digitale, a Foggia avremo tre speaker d’eccezione che porteranno il proprio punto di vista su come il digitale abbia cambiato il tema dei diritti della democrazia:

don Andrea Ciucci – Coordinatore di Segreteria della Pontificia Accademia per la Vita presso la Santa Sede. Insegna all’ISSR di Firenze e Bologna e al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. Cura alcune rubriche su svariate riviste italiane di settore. Si interessa del legame tra antropologia, etica ed esperienza religiosa, con particolare riferimento alle nuove tecnologie e alla comunicazione.

Pier Luigi Dal Pino – Digital Ambassador e Direttore dei Rapporti Istituzionali di Microsoft in Italia ed Europa. Crea e mantiene relazioni di alto livello con industria, mercato e Pubblica Amministrazione per dar vita a iniziative progettuali che mettano l’ICT al centro dell’innovazione complessiva del Sistema Paese.

Stefano Faraoni – Avvocato internazionale e scrittore. Insegna diritto italiano e inglese, inglese giuridico, public speaking, comunicazione, dizione ed uso della voce, in Italia e Inghilterra.

Possiamo auspicare una società del futuro basata su un nuovo umanesimo capace di difendere la differenza valoriale tra essere umano e macchina? Riusciremo a costruire una società che sia in grado di dare a ciascuno la piena consapevolezza delle possibilità, dei limiti e dei rischi per la propria libertà di scelta e per il proprio destino?

Gli speaker sono già pronti, noi anche. E tu?

Per registrarti gratuitamente all’evento basta iscriversi su https://www.tedxfoggia.com/democrazia-digitale/