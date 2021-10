Il giovane Luigi Samele, 19enne originario di Carapelle è stato inserito nell’elenco dei convocati del Sassuolo per la sfida alla Juventus di oggi.

Il classe 2002 ha già fatto il suo esordio tra i professionisti in Serie C con la maglia del Monopoli e, curiosità, contro i “Satanelli” era andato anche in gol in Monopoli-Foggia 2-3 del 13/12/2020.