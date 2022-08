Il 18 agosto festa in Piazza per i giovani

Il grande successo riscosso fino ad ora dal cartellone degli eventi di “Restate Apricena 2022” sta rendendo tutti noi molto orgogliosi del lavoro fatto, come testimoniato dalla moltitudine di persone che hanno popolato le strade della Città di Apricena durante il Carnevale dell’Estate (5 e 6 agosto) e hanno affollato la piazza durante il concerto di Dj Albertino.

L’attenzione rivoltaci anche dai turisti che si trovano nel Gargano per le loro vacanze ci ha riempito il cuore.

Il 18 agosto si festeggerà ancora insieme a Piazza Giovanni Paolo II, alla presenza del rapper Boro Boro, che animerà una serata rivolta soprattuto ai giovani ma aperta anche alle famiglie e a tutti coloro che vorranno vivere un momento di spensieratezza, ascoltando buona musica!

L’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale è come sempre rinnovato, con l’unica prospettiva di far vivere questi eventi con la consueta serenità e il doveroso divertimento.

Come per gli altri eventi del cartellone estivo “Restate Apricena”, anche per il concerto del 18 agosto sarà possibile raggiungere la Città di Apricena con il servizio dei TRENI DELLA NOTTE garantito da Ferrovie del Gargano.

Apricena, 10 agosto 2022

Ing. Antonio Potenza

Sindaco di Apricena