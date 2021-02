“Il 14 Febbraio facciamo lanciare dei coriandoli ai nostri bambini mascherati dai balconi” La lettera di una lettrice

“Gentilissima redazione del Sipontino, sono una cittadina di Manfredonia che ama la sua città le sue tradizioni. Da sempre voi siete stati punto di riferimento per il Carnevale Dauno dando una svolta di divertimento soprattutto con la notte colorata e il Sipontino Show regalando alla città e a tutta la capitanata uno spettacolo senza eguali. Il covid19 ci ha rubato ogni forma di libertà a parte quella della speranza e dell’inventiva, pertanto dopo aver visto il bellissimo video di Claudio Perrino mi è venuta in mente una proposta che vorrei condividere con voi: domenica 14 dai balconi ognuno può far lanciare coriandoli ai propri bambini che mascherati possono in un certo senso assaporare l’allegria del nostro Carnevale che ci caratterizza, così da rendere le nostre strade,i nostri quartieri ,i nostri vicoli COLORATI. Non lasciamo che malinconia e tristezza sovrastino. Grazie per il lavoro che fate.”



Arianna Salvemini (medico in area covid)