I siti di Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze, Agenzia delle dogane e Sogei sono in down

Alcuni siti di enti della pubblica amministrazione e ministeri non risultano raggiungibili da alcune ore nel pomeriggio di mercoledì 30 marzo.

Il tweet di Sogei

Sogei comunica di non essere sottoposta ad alcun attacco cyber e che i servizi sono momentaneamente non disponibili per problemi tecnici.