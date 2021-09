I saluti del sindaco di Zapponeta: “Tempo di bilanci e ringraziamenti”

Sono trascorsi 5 anni da quel 5 giugno 2016 quando i zapponetani decisero di cambiare, mettendo alla guida del paese un gruppo di giovani che mai prima d’ora avevano amministrato.

Subito a lavoro tutti i giorni, con il solo intento di Cambiare Zapponeta.

Frequenti sono state le trasferte a Bari, in regione tutti ci hanno e continuano a volerci bene, non posso che essere grato al Presidente Emiliano e all’Assessore Piemontese per l’attenzione che ci hanno riservato e che mai la nostra comunità aveva ricevuto fino ad oggi.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti.



In solo 5 anni abbiamo usufruito di finanziamenti pubblici per circa 22 milioni di euro.



La scuola media con il teatro di prossima costruzione, la scuola materna in acciaio, la biblioteca comunale un impulso alla cultura alla quale mai nessuna amministrazione aveva posto tanta attenzione.

Il recupero delle acque reflue in agricoltura, sarà per la nostra comunità una vera rivoluzione agricola. Avere l’acqua tutto l’anno e specialmente nel periodo estivo ci consentirà di produrre ortaggi proprio nel periodo dell’anno con maggior consumo, tutto questo genererà lavoro e benessere per tutti.

Come non menzionare i fondi per la progettazione dei pennelli a mare ( di cui spero che la prossima amministrazione ne faccia il proprio cavallo di battaglia vista l’incombente necessità).La nuova piazza Aldo Moro, il restayling della villa comunale ( con annessa area dog), la passerella retrodunale il nuovo impianto di illuminazione a Led, insieme al sistema di videosorveglianza.

Di meno impatto ma altrettanto importante aver intercettato fondi per la bonifica della discarica Cacace ( i cui lavori inizieranno a breve) che dopo la bonifica diventerà un luogo di aggregazione per naturalisti si pensa di realizzare un laghetto artificiale.

L’aver intercettato i fondi Feamp per la realizzazione della Friggitoira Comunale il Museo del Mare presso la Torre di Rivoli (oggi illuminata) e l’Approdo che verrà realizzato a ridosso del centro abitato.

Cosi come l’area a parcheggio già in cantiere all’ingresso nord del nostro paese.Il poliambualtorio, tanto voluto da me, a breve sarà una realtà, riunirà gli uffici, la guardia media e la postazione del 118 inoltre sarà dotato di strumentazione all’avanguardia. La riattivazione del campo di calcio ( oltre 500.000,00 € di investimenti alcuni in corso di realizzazione). Il rifacimento del manto erboso al calcetto con le luci a Led.

La ripresa della funzionalità della palestra comunale, trovata in completo abbandono, insieme al campo dal tennis e da basket non possono che renderci orgogliosi di quanto fatto.

La mensa della carità che sarà gestita dalla Caritas Parrocchiale, i primi tre alloggi comunali già pronti e disponibili, la casa per le associazioni con l’aula musicale, e tanti interventi economici verso le fasce più deboli, mi resterai impressa il provvedimento a favore dei disabili (unica nel suo genere).Non meno importate l’indirizzo per la realizzazione del nuovo Villaggio dei giovani.



Sono certo che la prossima Amministrazione saprà realizzare questa necessità delle nostre giovani coppie.

La riattivazione del parco giochi vicino alla Posta, trovata in completo stato di abbandono, il nuovo parco giochi con annesso impianto d’illuminazione a Parco Padre Pio e per ultimo l’area fitness che verrà realizzata a breve nella villa comunale.



Abbiamo reso il nostro paese vivibile.



Non posso non menzionare le risoluzione di diversi conteziosi che si trascinavano da decenni vedi l’esproprio di via Dante vedi i 70 loculi che solo adesso hanno trovato giustizia. Sul cimitero mi viene di ricordare l’arrivo dell’acqua potabile dopo 70 anni (soli chi lo frequenta i può capire l’importanza dell’acqua potabile) e la realizzazione dei primi 250 loculi.

L’apertura di via Benedetto Croce, via delle Repubbliche Marinare e di via Salvemini erano impensabili fino a qualche anno fa.



Come non ricordare il 16 gennaio del 2017 quando in un giorno sono spariti i famosi cassonetti dell’immondizia sostituiti dai mastelli con la raccolta differenziata porta a porta che ancora tutt’oggi ci vedi primi nel nostro Aro FG1 seguiti da Manfredonia , Monte Sant’Angelo , Mattinata e Vieste siamo Comune Riciclone dal 2017 ad oggi e nel 2019 siamo stati premiati dalla COMIECO come ECOCAMPIONI della carta solo 5 comuni in tutta Italia.

La realizzazione del Centro Comunale di Raccolta nel centro abitato è segno di civiltà.

Come non ricordare la Bandiera Blu che ci onoriamo di avere dal 2018 una certificazione internazionale della FEE Italia dove si attesta che il mare è eccezionale insieme agli stabilimenti balneari che nulla hanno da invidiare quelli delle località di conosciute. Siamo entrati in un circuito internazionale.



Non posso non ricordare le interminabili serate musicali durante il periodo estivo.

Cosi come le sagre della parrocchia e quelle della Pro loco che sono riusciti a portare oltre 5000 mila persone evento storico mai visto prima , bravi continuate su questa strada. Porterò con me anche il contributo dato come membro del Consiglio di Amministrazione del Galdaunofantino.

La nostra comunità si è arricchita di ulteriori 11 nuove aziende che hanno usufruito di contributi pubblici a fondo perduto per un totale di circa 626.000,00 € a fronte di un investimento totale di circa 1 milione di euro. Non meno importanti gli interventi del CIS Capitanata (grazie al Presidente Gatta) che vedranno investire nel nostro territorio circa 40.000 milioni di euro per la sistemazione della SP 77 Rivolese della SP. 141 il ponte di Rivoli verrà rifatto infine alla realizzazione di un area naturalistica a ridosso di Foggia mare.



E’ tempo di bilanci e di ringraziamenti perché è vero che ho dato tanto ma è vero pure che non si realizza niente da soli.

Bisogna avere l’umiltà e la saggezza.

Auguro al prossimo Sindaco e a quelli che verranno negli anni futuri di fare meglio di quello che ho fatto io.

Non nego che accanto alla nostalgia di qualcosa che si conclude, sento la serenità e la soddisfazione per ciò che insieme abbiamo costruito in questi anni.

Grazie a tutti gli Amministratori comunali che mi hanno supportato e sopportato in questa bella avventura dico unica veramente.

Ringrazio tutti i dipendenti comunali in servizio ed in pensione e quelli che non ci sono più (Michelina resterà nel mio cuore), tutti i consulenti, tutte le imprese che hanno lavorato per il Comune fra tutti in particolare voglio ricordare la signora Pasqua De Martino che non mi ha fatto mai mancare la sua professionalità e il suo orgoglio zapponetano.

I miei collaboratori, Fabio e Salvatore, che non mi hanno lasciato mai solo specialmente Fabio notte e giorno mattina e sera sempre dico sempre disponibile a coadiuvarmi negli atti amministrativi.

Le associazioni tutte non mi hanno fatto mai mancare il loro supporto nelle iniziative culturali e sociali.

Una menzione particolare va al comitato feste patronali nella persona del suo Presidente Nicola La Macchia che sono stati sempre al mio fianco affinché si realizzasse una festa patronale degna del suo nome.

L’arma dei carabinieri che sempre mi ha supporto nelle iniziative di competenza cosi come don Andrea che nel silenzio è intervenuto personalmente in molti interventi caritatevoli.

Un ringraziamento agli amici del Girasole in particolar modo a Raffaele Di Bari, da loro ho imparato tanto.

Ringrazio gli operatori ecologici, coordinati da Vito Proce, che nel silenzio e spirito collaborativo mi hanno sempre supportato affinché il nostro paese si presentasse sempre pulito.

Infine un ringraziamento speciale alla mia moglie Rosa e alle mie figlie Giulia e Aurora a cui devo tutto.

Grazie ancora ad ognuno di voi miei cari concittadini… Buon cammino, io per il mio paese ci sono e ci sarò sempre!

Tante cose ho fatto ma …era semplicemente mio dovere farle!

Vi abbraccio tutti.

Buona campagna elettorale



Il Sindaco che portava i bambini a scuola con la sua panda.



Vincenzo D’Aloisio