“I ricordo del Cardiologo Tarcisio Iacoviello, una persona fuori dal comune dal pensiero vero”

Tarcisio Iacoviello – UNA PERSONA SPECIALE… dal punto di vista umano e medico specialista, nonché Cardiologo e Internista. Quante belle parole che spendeva per me,per il fatto che scrivevo…in quei cinque anni che ho lavorato con lui , era sempre serio – ma spesso se ne veniva fuori con battute ironiche . Mi diceva c’è il Pascoli ,il Carducci – noi qui nell’era moderna abbiamo il Castriotta poeta .Scomparso alcuni anni fa.Il suo ricordo mi commuove molto ricordo, mi voleva molto bene –

mi faceva brillare gli occhi attraverso la bontà , usava le sue mani dirette dalla sua anima, insomma per dirla in breve – dava la sua attenzione per i più bisognosi , li curava sia nella mente che nel corpo, proprio fisico nel vero senso della parola.Il suo attaccamento al lavoro era forte . Spesso mi mandava a casa sua a fare commissioni con la sua auto , a fare dei servizi o prendere degli attrezzi medici . I suoi complimenti mi davano coraggio di continuare a scrivere. Oggigiorno … mi porto nel cuore e nella mente,i tanti pensieri buoni e consigli saggi – sei stato un uomo speciale – di quelli che nascono pochi – a parlarne oggi, si contano forse sulle punta delle dita.Caririssimo Tarcisio prediletto dalla grazia dall’alto…

di essere in terra umano – ma generoso nel modo di vivere particolare di cuore. ❤️

Di Claudio Castriotta