I residenti della frazione Montagna San Salvatore si mettono all’opera per rendere il territorio più pulito

“Gentile redazione,

Vi scrivo perché vorrei segnalare una bellissima iniziativa intrapresa dai residenti della piccolissima Frazione Montagna San Salvatore. È da ormai qualche giono che i cittadini della comunità lavorano per rendere il territorio più pulito, non solo rimuovendo carte e spazzature varie, ma tagliando via erbacce dai margini della carreggiata, per permettere una maggiore visibilità ai veicoli, eseguendo una vera e propria “manutenzione delle strade pubbliche”.

L’iniziativa promossa con il passaparola della gente o attraverso messaggi WhatsApp, è partita un po’per caso fino ad arrivare a coinvolgere sempre più cittadini generando senso civico e una buona dose d’amore per la casa comune.

Una “buona azione” che ci permette di ricominciare a vivere in maniera più serena e positiva, dopo mesi di terrore.

Con la speranza che sia una “buona” notizia da condividere in rete, Vi auguro un buona serata.

Cordiali Saluti

Matilde Prencipe”