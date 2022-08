I ragazzi della Gradinata Est ed il sorriso regalato alla “Casa Famiglia Speranza”

Avevamo promesso di regalare un sorriso ai ragazzi della “CASA FAMIGLIA SPERANZA” di Manfredonia e ci siamo riusciti alla grande.

Ieri sera ci siamo recati in un noto locale della città e tra canti, balli per via del karaoke, abbiamo trascorso una serata che rimarrà nel nostro cuore e soprattutto nel cuore dei ragazzi.

“Dobbiamo regalargli un emozione” , abbiamo detto alle educatrici della struttura qualche tempo fa’, “non c’è cosa migliore”, ci risposero.

” Quando ci ricapita, rimaniamo un altro po’ ” si è sentito ieri, non abbiamo avuto il coraggio di rispondere al momento e lo facciamo adesso,

Succederà molto presto, ormai siete nel nostro cuore!

A fine serata consegniamo una bicicletta alla struttura e riceviamo l’ ennesima iniezione di gioia.

Approfittiamo per salutare le direttrici e le educatrici della struttura che non smettono mai di stupirci con i loro racconti di vita.

Vi aspettiamo allo stadio con tutti i bambini al seguito, le promesse vanno mantenute.

Possiamo dire conclusa la terza edizione della EST IN FEST.

Grazie a tutta la gente che ha creduto in noi.

Noi che alle parole mettiamo i fatti.

Viva la Casa Famiglia

Viva la Gradinata Est