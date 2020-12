I quartieri più economici dove affittare casa a Roma

Roma è la città in cui molti sognano di vivere, perché oltre a studio e lavoro offre magnifiche bellezze storiche e architettoniche di cui godere tutto l’anno.

La città eterna, però, come altre grandi metropoli del Bel Paese non è certo economica in termini di costi della vita.

Ancor più se si fa riferimento agli affitti di casa.

A influire sui prezzi c’è senz’altro la zona in cui si sceglie di vivere.

Più ci si avvicina al centro città, più i costi aumentano, viceversa, se si prendono in considerazione quartieri più periferici, i prezzi sono più abbordabili.

In media gli affitti a Roma si aggirano sui 13,82 Euro al mq al mese, che per un monolocale equivalgono a 560 Euro o 730 Euro per un bilocale.

Come muoversi nel dettaglio per trovare una sistemazione nella capitale in linea col proprio portafoglio e, allo stesso tempo, in una zona che offra le giuste comodità?

Andando in ordine ed escludendo le vie del centro storico, si possono trovare buone occasioni anche in aree prossime al centro città, più tranquille e allo stesso tempo più abbordabili in termini di prezzi.

Tra queste spiccano i quartieri di Monteverde e Aurelio, dove il canone di locazione per un bilocale costa in media 650 Euro. Ben 300 Euro in meno rispetto a piazzale Poeri, nella zona di Bravetta, dove può arrivare a costare anche 950 Euro.

Spostandosi nell’area nord-est della città, invece, i quartieri più economici sono Corcolle e Settecamini, dove un monolocale parte da un minimo di 300-400 Euro.

Spingendosi verso sud-est, nelle aree di Tuscolano, Don Bosco e Cinecittà i prezzi rimangono bassi, con monolocali intorno ai 300 Euro al mese e bilocali sui 700 Euro.

Si intuisce facilmente come, oltre alla zona di riferimento, anche la formula abitativa influisce sull’ammontare del canone mensile.

È opportuno quindi ponderare bene tutti gli elementi da considerare e comparare il maggior numero di annunci possibile prima di sottoscrivere un contratto.

