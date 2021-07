I Quaderni Botanici, il romanzo di Di Madame Lucie Mélissa Da Costa, Rizzoli 2021

Povere tortore, che si amano solo a primavera!

Armande prende in affitto una casa nelle campagne francesi dell’Auvergne, dove si rinchiude dopo la tragedia che ha posto fine alla sua vita “di prima”. Qui, anche grazie agli appunti lasciati su calendari e agende dalla precedente proprietaria, inizia a ricostruirsi una nuova vita.

Bellissimo il titolo originale Les Lendemains, nome del paese della casa, ma allusivo ai “domani” che poco per volta si aprono agli occhi di Amande come nuove prospettive di vita. Ma perché non si lasciano i titoli originari ai libri tradotti in italiano?

MÉLISSA DA COSTA

Mélissa Da Costa si occupa di comunicazione in ambito energetico e climatico. Il suo primo romanzo Tout le bleu du ciel è stato tra i dieci libri più venduti in Francia nel 2020, ma non è ancora stato tradotto in italiano