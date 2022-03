I principali segni dell’invecchiamento. Quali zone invecchiano prima? come intervenire.

Eccoci qui a parlare di invecchiamento…degli anni che passano e dei cambiamenti del nostro corpo. E’ inutile negarlo, i segni del tempo arrivano, prima o poi.. per tutti. Esistono però alcune zone che invecchiano prima, delle zone che possono rivelare l’età di una persona . In questo articolo scopriremo quali sono e cosa possiamo fare per rallentare questo processo di invecchiamento. Il problema non è invecchiare…ma invecchiare bene!

COS’E L’INVECCHIAMENTO

L’invecchiamento è un processo di degenerazione che coinvolge cellule, tessuti e organi. Dopo la fascia di età 20\30 anni inizia uno stato di decadimento lento, ma progressivo che indebolisce l’organismo e rallenta le funzioni fisiologiche. Dipende molto da noi, dal nostro stile di vita: abitudini, alimentazione e dalla cura di noi stessi….

Al giorno d’oggi siamo super informati, abbiamo imparato L’ABC della giovinezza…alimentazione, sport, cosmesi, chirurgia (questa forse fin troppo..) . Ma siamo sicuri di non tralasciare qualcosa? Ebbene si tanti dimenticano di dare attenzione a queste parti del corpo…diciamo che passano in secondo piano ma ahimè sono le prime a sentire gli anni che passano. Le zone interessate, parliamo di loro:

OCCHI

Il contorno occhi è una zona molto delicata, ha una pelle più sottile, delicata e priva di grasso; per questo motivo è una zona più soggetta ad invecchiamento precoce.

La pelle intorno agli occhi copre 22 muscoli che sono in continuo movimento, pensate a quante volte battiamo le ciglia, sorridiamo e tutti i movimenti che facciamo con gli occhi….non a caso è la prima area del viso che ad essere segnata da stanchezza e invecchiamento, per non parlare delle borse e rughe. Direi.. non ci resta che piangere!

Indipendentemente dal tipo di pelle, la zona del contorno occhi richiede sempre un trattamento cosmetico molto delicato. Che sia grassa, secca o mista non importa perché questa zona è estremamente sensibile e richiede molte attenzioni, quindi applicate sempre mattina e sera un contorno occhi, eliminare sempre il makeup con prodotti delicati e sì agli occhiali da sole…. Proteggiamoli.

COLLO

La cura del collo viene spesso trascurata, questo sicuramente accelera il processo di invecchiamento, dato che il collo è già soggetto ad un invecchiamento precoce. E’ strutturato con una minore quantità di tessuto adiposo e ghiandole sebacee che comporta minore idratazione e protezione. Recenti studi hanno dimostrato che negli ultimi anni c’è stato un aumento di questi inestetismi, dovuto alla tendenza delle persone a tenere la testa bassa durante l’utilizzo di smartphone e computer, favorendo la comparsa di rughe sul collo e rilassamento dei tessuti; purtroppo anche i giovani sono nella cerchia, si parla addirittura di doppio mento.

Cosa possiamo fare in questo caso?… esercizi per il collo, sono molto semplici e ci vuole pochissimo tempo, potete trovarli su You Tube … c’è ne sono tanti. L’altro aspetto fondamentale è includere nella skincare anche il collo. Qualsiasi trattamento andiamo a fare sul nostro viso , non deve essere limitato ad esso ma deve includere anche il collo …che sia..detersione, esfoliazione e idratazione.

Come abbiamo detto il collo purtroppo non è idratato, ha bisogno di qualche trattamento extra un collo sempre idratato. Vi consiglio di fare qualche maschera idratazione, che và da supporto all’idratazione delle creme; da mettere sia la mattina che la sera. Applicare la maschera idratazione almeno due volte a settimana, se volete potete applicare della pellicola, girando intorno al collo, per aumentare l’efficacia della maschera.

MANI

Come si manifesta l’invecchiamento delle mani?…con secchezza, aumento della rugosità, assottigliamento della pelle sul dorso, comparsa di macchie…

Le mani sono il nostro biglietto da visita e parlano molto di noi. Con esse gesticoliamo, tocchiamo il mondo, le utilizziamo per stabilire un contatto con gli altri; è la parte del corpo più esposta e sottoposta a tanti fattori. Un eccessiva esposizione solare e agli agenti atmosferici, ma non solo, anche le nostre abitudini contribuiscono alla salute delle mani : lavaggi frequenti, detersivi e saponi che utilizziamo, oggi si aggiunge anche il famosissimo “IGENIZZANTE”… tutto ciò incide parecchio.

Possiamo prenderci cura delle nostre mani, partendo da piccoli gesti, indossiamo i guanti quando trattiamo con i detersivi troppo aggressivi, evitiamo l’acqua troppo calda e gli sbalzi di temperatura, cerchiamo di asciugarle per bene e non dimentichiamoci delle creme. Per la cura delle mani è necessario applicare regolarmente creme idratanti, nutrienti e protettive, per mantenere integro il film idrolipidico. Applicatele più volte durante il giorno, durante la giornata è preferibile utilizzare creme leggere a rapido assorbimento; mentre la sera mi raccomando una bella crema super super nutriente; se volete aumentare l’efficacia potete indossare i guanti di cotone.