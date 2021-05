I “Predator” in volo dal 32° Stormo “Amendola”

Tecnologia, intelligence e professionalità: al 28° gruppo “Le Streghe” del 32° Stormo operano i velivoli MQ-1C Predator A+ e MQ-9A “Predator B”.Gli APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dell’Aeronautica Militare sono equipaggiati con sistemi di sorveglianza e ricognizione e sono in grado di svolgere molteplici attività come il monitoraggio ambientale, il supporto alle forze di polizia e l’intervento in caso di calamità naturali.