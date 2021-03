I Popolari Pugliesi: incontro presso l’azienda Ataf

Giovedì 4 marzo 2021, una delegazione dei Popolari Pugliesi, composta dai Consiglieri Comunali Pasquale Rignanese, Massimiliano Di Fonso e Antonio Capotosto, ha fatto visita alla ex municipalizzata foggiana. Il gruppo consiliare infatti, si sta mostrando particolarmente vicino alle problematiche di Ataf, con una grande volontà di rilancio e riqualificazione della nota azienda locale. Una vicinanza espressa in primo luogo ai dipendenti e a tutti i foggiani, che meritano risposte tangibili e positive. Un incontro comunque costruttivo con i vertici dell’azienda, che ha coinvolto anche le figure tecniche. Sono state numerose le proposte fatte dai consiglieri, per cercare di risolvere i problemi legati agli utili, consigli che saranno vagliati in un’ottica di piena sinergia e collaborazione. Vari i temi analizzati, tra cui anche la parte legata ai servizi ai lavoratori, dove Ataf ha garantito una risposta celere, specialmente per quanto concerne gli spogliatoi, che necessitano di un’operazione di ristrutturazione. Nell’incontro è stata prestata particolare attenzione anche alla situazione dei parcheggi Zuretti e Ginnetto, oltre che alla recente acquisizione di altri mezzi, visionati dai consiglieri.