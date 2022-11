I percettori di Reddito di Cittadinanza realizzano un albero di Natale con delle bottiglie di vetro, succede in Puglia

Al via a Porto Cesareo il progetto “Natale Creativo”. I percettori di Reddito di Cittadinanza impiegati nella cura di spazi pubblici e beni comuni, sono impegnati in questi giorni nella raccolta di bottiglie di vetro per la realizzazione di alberi di Natale.

La raccolta delle bottiglie di vetro provenienti dai cigli stradali che costeggiano il litorale cesarino, saranno utilizzate ad abbellire un albero di natale costruito con una grande rete metallica che sarà ubicato sul piazzale della Pro Loco di Porto Cesareo.

Tale iniziativa vede protagonisti i percettori del reddito di cittadinanza che si occuperanno della raccolta delle bottiglie, montaggio e smontaggio dell’albero di Natale e i bambini che con dei fiocchi di colore rosso decoreranno l’albero.



”Il progetto sul riciclo nasce dall’esigenza di radicare nella cultura delle nuove generazioni la consapevolezza che l’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente tutelato. Educare a far nascere una coscienza ecologica fin da bambini diventa facile quando, attraverso il gioco e l’espressività si attivano percorsi semplici ma molto significativi che diventano, con l’abitudine, stili di vita”, spiega la sindaca Silvia Tarantino.



Ampliando un progetto già esistente, ”La Mia Città” a cura del settore Lavori Pubblici, l’assessore ai Servizi Sociali Barbara Paladini, ha avviato questo nuovo percorso di creatività ed inclusione.



”Nei materiali di scarto – dichiara Barbara Paladini – possono nascondersi beni preziosi e se impariamo ad educare il nostro sguardo a guardarli in maniera originale, divergente dal solito, possiamo esprimere, attraverso di essi la creatività, progettando e realizzando prodotti nati da materiali altrimenti destinati ad essere buttati via. Quindi: vietato buttare, cioè buttare nel modo sbagliato; la raccolta differenziata ci permette di buttare bene, ovvero di separare i rifiuti in modo da poterli rimettere in circolo e riutilizzare”.