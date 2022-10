I neoletti parlamentari foggiani incontrano il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia

I neoletti parlamentari foggiani Fallucchi e Lasalandra hanno incontrato stamattina il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia per impostare la pianificazione per le, speriamo, imminenti elezioni amministrative. Purtroppo il lavoro dei commissari è stato veramente deludente. Sin da subito Fratelli d’Italia ha svolto un lavoro di capillare monitoraggio dell’azione dei commissari. Puntualmente ogni volta che cercavamo di mettere alla loro attenzione problematiche rilevanti ci é stata sbattuta la porta in faccia. La città si deve riappropriare del suo territorio tanto maltratto ma che ha tanto potenziale positivo da esprimere. Il nostro impegno è quello di costruire la squadra migliore che possa ridare bellezza e nuovo vigore alla nostra amata Foggia.