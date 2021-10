I migliori film di Halloween su Netflix, Disney + e Amazon Prime

Netflix

La sposa cadavere

Hotel Transylvania

Piccoli brividi

Il corvo

Il mistero di Sleepy Hollow

Scary Movie

Hubie Halloween

Ghostbuster

Beetlejuice – Spiritello porcello

Guida per baby sitter a caccia di mostri

Dracula di Bram Stoker

Disney +

Edward mani di forbice

Frankenweenie (2012)

Halloweentown

Hocus Pocus

La casa dei fantasmi

La moglie di Boogedy

Maleficent

Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali

Il fantasma del Megaplex

Attenzione: fantasmi in transito

Nightmare Before Christmas

Amazon Prime Video

Halloween – La notte delle streghe

The woman in black

Autopsy

The house october built

The monster

Stake land

Suspiria

Poltergeist

Un lupo mannaro americano a Londra

La casa dei 1000 corpi

La notte dei morti viventi