I Maneskin trionfano nel sabato sera statunitense

La band glam-rock italiana è esplosa ancora un volta in Usa nel Saturday Night Live con le sue performance ad alto tasso di energia, glamour e ovviamente rock.

La scena musicale mondiale ormai è loro, un’ascesa iniziata dopo aver vinto l’Eurovision Song Contest 2021 per l’Italia con la canzone pop-rock Zitti e buoni.

Ma è stata la loro Beggin’, versione contemporanea dell’originale del 1967 dei The Four Season a trasformare il quartetto in superstar a livello planetario. Come seconda esibizione al SNL, i Måneskin hanno eseguito il loro energetico brano I Wanna Be Your Slave.