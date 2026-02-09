“I maltrattamenti prima del femminicidio”, l’ipotesi degli investigatori sul caso di Federica Torzullo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’ipotesi di una scia di maltrattamenti, psicologici e forse anche fisici, è uno dei nuovi punti dell’inchiesta della Procura di Civitavecchia sul femminicidio di Federica Torzullo. È su questo presupposto che magistrati e Carabinieri stanno ricostruendo il contesto in cui, nella notte tra l’8 e il 9 gennaio, la 41enne è stata uccisa a coltellate dal marito Claudio Carlomagno, che ha poi confessato il delitto. Secondo la ricostruzione investigativa, Federica sarebbe stata vittima di una relazione segnata da dinamiche di controllo e sopraffazione. Il delitto non sarebbe stato un gesto improvviso, ma l’atto finale di una situazione ormai compromessa, maturata proprio nel momento in cui la donna stava cercando di sottrarsi definitivamente a quella convivenza.



“I maltrattamenti prima del femminicidio”: i dettagli



Un tassello ritenuto centrale dagli inquirenti è l’audizione protetta del figlio della coppia, ascoltato nei giorni scorsi. Carlomagno, 44 anni, è stato arrestato il 18 gennaio dopo il ritrovamento del corpo della moglie ed è tuttora detenuto in carcere. Ha dichiarato di aver agito per paura di perdere la quotidianità con il figlio, una ricostruzione che non convince né i familiari della vittima né la Procura. I coniugi erano in crisi dal 2019 e vivevano da separati in casa. L’indagine prosegue per chiarire ogni dettaglio e accertare se i maltrattamenti ipotizzati possano essere provati. In caso di condanna per femminicidio, il reato comporta l’ergastolo.