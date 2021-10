I lavoratori fragili ed inidonei sostengono Giulia Fresca

Con un video e con pubbliche dichiarazioni, le “portavoce” del gruppo social che si batte per

rendere noto il problema dei “Lavoratori Fragili & Inidonei”, Raffaella Sfregola e Dorotea De

Candia, dichiarano il proprio incondizionato e disinteressato supporto a Giulia Fresca,

candidata sindaco di Manfredonia alle prossime elezioni amministrative del 7 novembre.



La vicinanza di queste persone parte dall’impegno dell’On. Antonio Tasso, sostenitore

della Fresca unitamente alle liste AgiAMO, Manfredonia Nuova e Sipontum, che più volte

si è occupato delle istanze di tale categoria – “che subisce la superficialità delle istituzioni

nella valutazione delle assenze fuori comporto” – ottenendo utili risultati, anche se, come

dichiara il parlamentare di Manfredonia, “…La battaglia è ancora lunga e tutte le occasioni

devono essere sfruttate per il riconoscimento dei giusti diritti di queste lavoratrici e

lavoratori”.



Le due rappresentanti si sono dette entusiaste della sensibilità di Giulia Fresca, che hanno

voluto incontrare di persona, insieme all’On. Tasso, in occasione di un evento pubblico

svoltosi a Manfredonia.



“Persone come Giulia ed Antonio dimostrano quotidianamente il loro impegno per le

categorie “fragili” e desideriamo sostenere la loro azione con tutto ciò che è a nostra

disposizione. Non ci è stato chiesto nulla e questa dichiarazione di fiducia nei loro confronti

è assolutamente spontanea e riconoscente” spiegano Raffaella e Dorotea, che provengono

rispettivamente da Molfetta e Canosa.



In tutte le sue dichiarazioni, Giulia Fresca sottolinea che “…Il grado di civiltà di una comunità

si evince anche, e soprattutto, da come si occupa dei soggetti anziani, fragili e con disabilità.

Ai loro problemi ed ai relativi diritti dobbiamo rapportarci con prioritaria attenzione”.