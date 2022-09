I giornali di tutto il mondo ricordano l’eterna Regina. Le prime pagine da collezione

La notizia della morte della regina Elisabetta II è, forse, una delle notizie più importanti degli ultimi tempi. Per questo, l’attenzione questa mattina è rivolta tutta alle prime pagine dei quotidiani internazionali. Pagine da collezione, considerando la portata dell’evento e l’importanza storica della morte della più longeva personalità reale.

I titoli dei giornali ricordano l’eterna Elisabetta fra toni distaccati, istituzionali e alcuni più commossi. Il Guardian ha titolato con le date di nascita e di morte della Regina (1926 – 1922). Il Times, invece, ha scelto un titolo che fa comprendere l’apporto e la dedizione alla corona della regina: “Una vita in servizio”. Il Daily Mirror è più sintetico con un solo “Grazie”. I tabloid, poi, diventano più caldi e sentimentali. Il Sun ha titolato “Ti abbiamo amato, Signora”. Il Daily Mail “I nostri cuori sono spezzati”. Il Daily Telegraph ha scelto invece le parole pronunciate dalla regina per le condoglianze alle famiglie dell’attentato terroristico dell’11 settembre 2001. “Il dolore è il prezzo da pagare per l’amore”. Altri giornali come il Times, il Guardian e il Daily Star hanno scelto la foto a tutta pagina della regina e della sua incoronazione avvenuta nel 1953.

Tutti gli altri giornali internazionali hanno ricordato con molto affetto la Regina Elisabetta. Anche in Italia tutti i quotidiani aprono con questa notizia straordinaria. Il Corriere della Sera titola “La regina dei due Secoli”, Repubblica “L’ultima regina”, La Stampa “Regina per sempre”, mentre il Manifesto ha titolato “Il secolo in Breve” e il Fatto Quotidiano “La regina del tempo”.