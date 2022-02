I Forbicioni ed il Carnevale nel sangue

Manfredonia – ANCHE QUEST’ANNO è improbabile che la storica e antica tradizione del “Carnevale Sipontino” – si svolgerà… a causa covid di questi anni brutti che stiamo vivendo – che ci sta affliggendo l’anima e la nostra vita. Però vi voglio liberare per un attimo l’anima . Vi racconto ad esempio il ritorno dei Forbicioni – si, sono loro: visto che ci troviamo sulla carta in clima Carnescialesco – fotografati alla 67^esima Edizione del Carnevale Dauno ,che li ritrae in una foto con un bimba in braccio ebbene …Si sto parlando dei mitici “Forbicioni”. Intramontabili e coraggiosi – che hanno preso il via a questa nuova Edizione dello scorso anno , di questo inizio anno particolare ,che ci ha travolto in una nuvola epidemica.

Infatti stamani l’aria era un pò diversa per mancanza di fondi – per mancanza dei carri allegorici ,dalla splendida cartapesta, alla quale Manfredonia è sempre stata il capintesta del “Grande Golfo” , Capitanata ; Gargano e a livello nazionale. Loro , “I Forbicioni” – che per un decennio vennero abbandonati da tutti … quando io pubblicamente scrissi un articolo – lettera , su una testata giornalistica- scrivendo : ma dove sono andati a finire il noto duo dei “Forbicioni “, si noti… parlando di loro che, si sono sempre prodigati per il bene del paese ,da ogni angolo e pezzo di via della nostra amata città.

Successe così che, l’Agenzia del Turismo – li chiamò in un battibaleno, procurandogli tanto di manifesto, con i loro tradizionali vestiti, ideati dalla loro artistica vena naturale – con le famosissime forbici enormi dal colore rosso – che ad oggi non si sa , dove sono andati a finire – pare che sono sparite.

I Forbicioni – che coraggio hanno ancora , soprattutto da metterlo in mostra – quello che altre cariche importanti del paese – fecero quasi o poco niente … da capire… ma il mare e il Carnevale è sempre nei loro e nel nostro cuore.

Di Claudio Castriotta