I film più attesi nell’autunno 2022

TICKET TO PARADISE di Ol Parker, con George Clooney, Julia Roberts (6 OTTOBRE). Una ex coppia si riunisce per evitare che la figlia faccia il loro stesso errore: si sposi… I due volano alle Hawaii per fermarla e da lì in poi è un ritorno alla commedia sofisticata d’antan. Quella del ri-matrimonio: vedremo… E vedremo se la pandemia non ha attaccato il potere delle due superstar…

HALLOWEEN ENDS di David Gordon Green, con Jamie Lee Curtis e Will Patton (20 OTTOBRE). Sarà davvero la fine delle gesta di Michael Myers e Laurie Strode, nemici da oltre 40 anni (il primo Halloween, di John Carpenter)? Sarà lei, dicono, a porre la parola fine…

BLACK ADAM di Jaume Collett-Serra, con Dwayne Johnson e Pierce Brosnan (20 OTTOBRE). Da un fumetto DC Comics (come Batman e Superman) il ritorno sulla terra di Black Adam, dopo 5000 anni di prigionia. Cosa fare? Vendicarsi o salvare il mondo?

BROS di Nicholas Stller, con Billy Eichner e Luke Macfarlane (2 NOVEMBRE). La prima commedia gay di una major, dicono senza il solito politicamente corretto. La storia di una coppia e dei suoi quotidiani problemi. Ma ci faranno ridere, promettono…

AMSTERDAM di David O. Russell, con Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington, Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Rami Malek, Taylor Swift (3 NOVEMBRE). Dalla Prima Guerra Mondiale agli Anni 30. Perché l’infermiera, l’avvocato e il dottore che si conoscono in Europa, si ritrovano, 20 anni dopo, accusati di un omicidio che non hanno commesso? La solita insolita follia del regista-genio di Three Kings, American Hustle, The Fighter)…

BLACK PANTHER-WAKANDA FOREVER di Ryan Coogler, con Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Danile Kaluuya, Letitia Wight (9 NOVEMBRE). Chadwik Booseman non c’è più (è scomparso per tumore nell’agosto 2020) e invece di sostituirlo, ci viene raccontata la storia del suo regno e di come la sorella ha preso il suo posto. Torna il primo supereroe nero ad aver conquistato il box office mondiale…

AVATAR-LA VIA DELL’ACQUA di James Cameron, con Zoe Saldana, Sam Worthington,Sigourney Weaver, Kate Winslet (14 DICEMBRE). Lo aspettiamo dal 2009, il primo sequel di Avatar (che torna al cinema il 22 settembre, per un veloce ripasso). Dieci anni dopo, Jake è un na’vi a tutti gli effetti e ha messo su famiglia con Neytiri. Ma il mondo, anche quello di Pandora, non conosce pace… Aspettiamo trepidanti nuovi mondi da cui farci ipnotizzare…