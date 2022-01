I film più attesi del 2022: da Doctor Strange a The Batman

Avatar

La settima arte è uno dei passatempi di ognuno di noi e quale modo migliore se non iniziare il 2022 scoprendo i film più attesi dell’anno? Guardiamo insieme la classifica.

Come apripista troviamo il nuovo film di Paul Thomas Anderson intitolato Licorice Pizza, quest’ultimo arriverà in Italia il prossimo 3 febbraio.

Le prime recensioni del film sono molto positive, ci ritroveremo infatti negli anni ’70 dove seguiremo le vicende di un giovane liceale predestinato a diventare un attore.

Arriveranno nelle nostre sale anche il quarto capitolo di John Wick e Matrix Resurrections, due film che hanno come protagonista Keanu Reeves.

Per i fan della Marvel la lista di produzioni attese si allunga, troveremo infatti Doctor Strange: Nel Multiverso della Follia, Thor: Love and Thunder ed infine il film d’animazione Spiderman: Across the Spider-Verse.

Le produzioni usciranno al cinema rispettivamente il 6 maggio, 6 luglio e 7 ottobre.

Atteso per il 2022 anche l’ultimo film di Martin Scorsese, tratto dal libro di David Grann.

Killers of the Flower Moon approderà nei cinema nel corso dell’anno e contemporaneamente sarà disponibile su Apple Tv+.

Non può mancare in questa lista l’ultimo progetto di Matt Reeves, The Batman, che vede nei panni del cavaliere oscuro Robert Pattinson. La pellicola arriverà nei cinema italiani il 4 marzo.

Nope, The Northman, Black Adam, Asteroid City, Jurassic World: Il Dominio, Pinocchio, Halloween Ends e Lightyear – La vera storia di Buzz si aggiungono alla lista.

Nei film più attesi c’è anche Uncharted, in uscita a febbraio, tratto da un videogioco diventato simbolo della Playstation.

Tra gli attori protagonisti c’è anche Tom Holland.

Concludono la lista, ma non per importanza, il terzo capitolo di Animali Fantastici – I segreti di Silente in uscita l’8 aprile ed Avatar 2, la cui data non è ancora stata annunciata ma si prevede essere per la fine del 2022.

E tu quale film metteresti tra i più attesi del 2022?