I film da non perdere ad ottobre, novembre e dicembre

OTTOBRE

Ottobre ci regalerà emozioni di ogni genere. A partire dal 14 ottobre, data in cui usciranno due film che più diversi non si potrebbe. Il primo è The Last Duel, (pen)ultima fatica di Ridley Scott ambientata nel medioevo e interpretata da Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver.

A partire dalla stessa data troverete Venom: La furia di Carnage, che vedrà tornare Tom Hardy nei panni del villain di Casa Marvel, affiancato stavolta da Woody Harrelson nei folli panni di Carnage.

Il 21 ottobre avremo poi modo di prepararci alla festa delle streghe con Halloween Kills: diretto da David Gordon Green e interpretato dall’inossidabile Jamie Lee Curtis è il secondo capitolo del reboot/sequel del 2018 che ha dato nuova linfa alla saga di Micheal Myers.

Il mese si conclude con un gioiellino di casa nostra: Freaks Out, nuovo film di Gabriele Mainetti (Lo chiamavano Jeeg Robot) con Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Claudio Santamaria e Giorgio Tirabassi ci porta indietro nel tempo fino alla Seconda Guerra Mondiale in compagnia di un circo itinerante di personaggi dotati di poteri particolari. Arriverà in sala il 28 ottobre.

NOVEMBRE

Il mese più ricco tra quelli in arrivo è però sicuramente quello di novembre, che ci porterà anche alcuni dei titoli che aspetto di più in assoluto.

Si comincia il 3 con Eternals, ultima fatica del Marvel Cinematic Universe che lascia intendere una svolta autoriale grazie alla regia della Premio Oscar Chloé Zhao. Nel cast Richard Madden, Angelina Jolie, Kit Harington e Salma Hayek.

Il 4 novembre, invece, arriverà il film che mi ha rubato il cuore già dai primi trailer: Ultima notte a Soho, nuovo film di quel genio di Edgar Wright (qualcuno ha sentito parlare della Trilogia del Cornetto?) che promette suspense, brividi e colpi di scena. A dare volto ai protagonisti sono Anya Taylor-Joy (La regina degli scacchi), Thomasin McKanzie (Jojo Rabbit) e Matt Smith (The Crown).

L’altro pezzo da novanta del mese è senza dubbio Ghostbusters: Legacy, l’attesissimo sequel del franchise degli Acchiappafantasmi. Diretto da Jason Reitman, il film è interpretato da Paul Rudd e Finn Wolfhard ma promette anche apparizioni del cast storico (Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Ernie Hudson, Annie Potts) e sembra davvero aver catturato lo spirito di Ghostbusters. Per scoprire se ha colto nel segno, dovremo aspettare l’11 novembre.

Nella stessa data, per gli amanti delle eleganti simmetrie del cinema di Wes Anderson il titolo da segnalare è The French Dispatch. L’ultima fatica del regista texano promette di essere un omaggio al mondo del giornalismo e vanta un cast di stelle, tra cui possiamo ricordare Timothéè Chalamet, Adrien Brody, Willem Dafoe, Saoirse Ronan, Tilda Swinton, Bill Murray e Owen Wilson.

DICEMBRE

Per concludere, a dicembre saranno molti i titoli interessanti in compagnia dei quali potremo scegliere di festeggiare un Natale a tutto cinema. Una scelta potrebbe essere Diabolik, trasposizione in pellicola del celebre ladro creato dalle sorelle Giussani. In cabina di regia, un’altra coppia di fratelli, i Manetti Bros., per un film interpretato da Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea.

Nella stessa data usciranno altri due film che si preannunciano interessanti. Il primo è House of Gucci, rivisitazione a firma Ridley Scott di una delle vicende più oscure della moda. A dare volto ai protagonisti saranno Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek e Al Pacino.

Arriverà anche il West Side Story di Steven Spielberg, musical che promette di essere ancora più fedele al libretto originale di quanto ha fatto il film del 1961 con Natalie Wood.

Infine, per chiudere l’anno in bellezza, il 29 dicembre è previsto l’arrivo in Italia di The King’s Man – Le origini, terzo capitolo della fortunata saga cinematografica ispirata ai fumetti di Mark Millar. A dirigere c’è ancora una volta Matthew Vaughn e i protagonisti sono incarnati da Ralph Fiennes, Daniel Bruhl e Djimon Hounsou.

