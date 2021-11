Totale votanti 21.091 Voti validi 20.541 Schede bianche 130 Schede nulle 417 Nulli 0 Contestati 3

Giovanni Rotice detto Gianni 11.545 – 56,40%

Gaetano Prencipe 8.996 – 43,80%

Gianni Rotice ha vinto in tutte le sezioni tranne le 26 e 48 (Rione Occidentale), 27 (Scaloria – Via Cavolecchia), 28 (Via Dante Alighieri), 36 (Via Coppa Navigata), 41 (Borgo Mezzanone), lasciando al rivale solo 6 sezioni su 59.