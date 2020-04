I dati del contagio in Italia: calo dopo due giorni di salita

In Italia i contagi da nuovo Coronavirus sono 147.577 (+3951 rispetto a ieri, 1396 i nuovi casi attivi), di cui 30.455 guariti (+1.985 rispetto a ieri) e 18.849 decessi (+570 rispetto a ieri).

Questi i numeri aggiornati dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese ad oggi, venerdì 10 aprile. Il bilancio è stato comunicato come di consueto dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso del punto stampa delle ore 18. Dei casi positivi accertati, 66.534 sono in isolamento domiciliare, 28.242 sono ospedalizzati con sintomi e 3.497 sono ricoverati in terapia intensiva.

La buona notizia di oggi riguarda nuovamente i pazienti in intensiva, il cui numero diminuisce di oltre cento unità (-108).