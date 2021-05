I costi di tutti i grani in aumento tranne per il grano duro, la protesta dei produttori di Capitanata

A livello globale si sta assistendo ad un aumento costante del costo delle materie prime, dovuto all’aumento di tutti i costi di produzione, ma questo stranamente non avviene per il Grano duro. Tutti i grani in commercio, esempio il mais vedono aumentare i propri listini, mentre per il grano duro stranamente si prospetta una riduzione nonostante un forte aumento di tutti i costi necessari alla produzione. In passato si accollavano le responsabilità di queste riduzione al mercato globale, ora che il grano duro è divenuto un prodotto locale e di nicchia subisce purtroppo le stesse politiche del prezzo. I produttori lavorano sodo e ritengono ci sia un gioco sleale dei competitor esteri, c’è bisogno di rispetto verso i consumatori e verso i produttori di grano.