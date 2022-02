I Consiglieri di Minoranza annunciano di voler partecipare alla manifestazione per la pace del 1° marzo

Mai più guerra. Si moltiplicano le iniziative per chiedere la pace ad ogni latitutudine. Iniziative che possono sembrare utopistiche, ma mai come in questi momenti è importante far sentire la propria voce.

E dopo aver invitato l’assise comunale ad approvare al prossimo Consiglio un ordine del giorno per condannare ogni azione di guerra e far sentire al popolo ucraino la reazione e la solidarietà dei cittadini di Manfredonia, i Consiglieri di Minoranza annunciano di voler partecipare in maniera unita e compatta, accanto all’arcivescovo Padre Franco Moscone e al sindaco Gianni Rotice, all’iniziativa di martedì 1 marzo denominata “In piedi costruttori di pace”, organizzata dagli Uffici Diocesani di Pastorale Sociale, Pastorale Giovanile e Caritas.

L’appuntamento è alle ore 20.00 in piazza del Popolo e sarà aperto da un sit-in per invocare la pace a più voci. Unendosi all’appello della Pastorale, anche i Consiglieri della Minoranza invitano a partecipare studenti, associazioni culturali, sociali, politiche e i cittadini tutti.

Inoltre, i Consiglieri di Minoranza rinnovano l’appello al sindaco Rotice di esporre dal Municipio una bandiera della Pace e propongono di illuminare la facciata di Palazzo San Domenico con i colori dell’Ucraina.