I Consiglieri di Minoranza: Solidarietà a Prencipe per la imbarazzante risposta del Sindaco che dribbla sulle proprie, gravi, responsabilità.

E’ imbarazzate la risposta fornita dal Sindaco della città all’esposto formulato dai Consiglieri di Minoranza. «Attaccare l’avvocato Gaetano Prencipe additandolo come l’artefice “immorale” di una nota documentata che evidenzia senza ombra di dubbio, gravi responsabilità da parte del Sindaco Rotice- dichiarano i Consiglieri di Minoranza – è solo un modo per tentare di distrarre l’opinione pubblica di fronte ad un atto di illegalità ed illegittimità per il quale è stato interessato anche il Prefetto di Foggia. Quanto è richiamato nell’esposto è facilmente reperibile con una semplice ricerca nominativa nell’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia, di libero accesso ad ogni cittadino come, parimenti, le visure catastali delle società di capitali. Nessuna violazione del diritto privato dunque, né da parte del Consigliere Prencipe, né di ciascuno di noi, cofirmatari del documento. Le evidenti incompatibilità del Sindaco, invece, non si risolvono con la cessione di quote societarie bensì con la rescissione dei contratti in essere. Esprimiamo la nostra vicinanza al Consigliere Prencipe, reo semmai di aver messo a disposizione la propria casella di posta certificata per notificare l’esposto ma certamente non colpevole di alcuna viltà né morale, né professionale. Al contrario, ci attendiamo, da cittadini prima e da referenti istituzionali, poi, di ricevere una risposta degna del ruolo che il Sindaco della città riveste, nel rispetto della fascia che indossa e del giuramento che solo lo scorso 21 dicembre ha prestato, di osservare lealmente la Costituzione Italiana».

f.to Massimo Ciuffreda, Michele Iacoviello, Raffaele Fatone, Giulia Fresca, Francesco Schiavone, Gianluca Totaro, Maria Teresa Valente, Mariarita Valentino