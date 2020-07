I Comuni si uniscono per promuovere insieme il brand Gargano

Si terrà giovedì 16 luglio, alle ore 11, in diretta streaming sulle pagine Facebook di Puglia365, dei comuni aderenti e dell’Agenzia Scopro la conferenza stampa del nuovo progetto di marketing territoriale che – per la prima volta – vede in rete tra loro 14 comuni dell’area, per una strategia integrata di valorizzazione e promozione univoca, pronta a dare ampio respiro alle molteplici opportunità dell’offerta turistica locale.

“Una sola voce, forte ed autorevole, per veicolare – con un linguaggio universale e strumenti comunicativi trasversali ed innovativi – un racconto quotidiano nuovo ed emozionale di una terra accogliente e coinvolgente che appartiene tanto alle comunità locali quanto ai milioni di turisti in arrivo ogni anno” – fanno sapere dal coordinamento.

Alla conferenza stampa interverranno i sindaci e gli assessori al turismo collegati via web dai luoghi simbolo del Gargano, per dare il via ufficialmente alla nuova narrazione di un territorio dalla sorprendente bellezza e dai variegati segmenti turistici che lo affermano tra i principali attrattori della Puglia, la regione più cercata e desiderata d’Italia.