I cioccolatini della ricerca, sabato e domenica in Piazza Stella

Prendiamoci una pausa, dopo le “fatiche elettorali” e dedichiamo un fine settimana ad una nobile causa.

Sabato 13 novembre (dalle 17 alle 21) e domenica 14 novembre 2021 (dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21), con i volontari dell’A.I.R.C. – Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro – ci sarà il prof. Rosario Facciorusso , attuale delegato di zona, ad offrire ottimi cioccolatini in cambio di una donazione per la Ricerca.

Il prof. Facciorusso, che ha portato avanti dalla scorsa primavera un percorso molto particolare con la pubblicazione del suo libro autobiografico “il mio viaggio da calciatore”, il cui ricavato è stato destinato all’opera di Ricerca, nell’invitare la cittadinanza ad essere presente presso il gazebo dell’A.I.R.C. allestito in Piazza Stella, riferisce, in una sua dichiarazione, che quella di questo fine settimana “sarà l’occasione per ricordare che anche Manfredonia è solidale verso i malati di cancro e le loro famiglie”.

L’iniziativa della offerta di cioccolatini per la Ricerca, si è svolta in tutta Italia domenica scorsa ma, siccome la città è stata impegnata per il voto amministrativo, la stessa manifestazione si svolge eccezionalmente a Manfredonia in questo week-end.

“Aiutare la ricerca è l’unico modo per sconfiggere il cancro”