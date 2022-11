I Cesaroni, vi ricordate Walter Masetti? Ecco com’è e cosa fa oggi Ludovico Fremont

Walter Masetti de I Cesaroni, in quanti si sono chiesti cosa fa oggi il protagonista della serie TV trasmessa per la prima volta il 7 settembre 2006. Mentre Eva, Marco, Alice e Mimmo hanno occupato sin da subito la scena principale, per Walter, al secolo Ludovico Fremont, l’esordio è stato in sordina. Tutti coloro che hanno seguito questa straordinaria fiction ricorderanno che il suo ruolo inizialmente era la spalla di Marco. Poi pian pianino si è fatto strada fino ad assumere sempre più centralità nelle trame de I Cesaroni. Centrale come lo è stata la sua storia con Carlotta (Roberta Scardola), mentre un po’ più marginale quella con Alice, che occupò le ultime stagioni.

Che fine ha fatto Walter Masetti de I Cesaroni

L’ultima puntata de I Cesaroni è andata in onda il 19 novembre 2014. Sei stagioni che hanno fatto vivere emozioni difficili da descrivere al pubblico che continua a vederle in streaming sulla piattaforma on demand di Mediaset Infinity. La fiction ha come protagonista la famiglia allargata dei Cesaroni. Giulio e Lucia si ritrovano dopo 20 anni e capiscono di amarsi ancora. Quindi decidono di sposarsi e andare a vivere tutti in casa di Giulio. Oltre ai suddetti protagonisti, a spiccare lentamente è stata la figura di Walter che nel corso della sua carriera ha ricoperto anche altri ruoli sul piccolo schermo. Ha infatti recitato al fianco di Cristiana Capotondi in Scrivilo sui Muri e di recente è entrato a far parte del cast di Che Dio ci aiuti. Nonostante non abbia mai accantonato la sua carriera televisiva, tuttavia, negli ultimi anni non ha dato la priorità al lavoro ma alla famiglia. È infatti padre di una bellissima bambina, Regina Amelie, nata da una precedente relazione. Al suo fianco, nella vita reale come si evince sui social, c’è invece Simona Fiorenza, una manager che opera nell’ambito amministrativo.