I candidati di “Unione Popolare con De Magistris”

Con la consegna alla Corte d’Appello di Bari delle oltre 1000 firme certificate raccolte nel collegio Foggia-Cerignola-Andria (a fronte delle 750 necessarie), Unione Popolare con De Magistris può finalmente presentare ufficialmente i propri candidati alle elezioni del 25 settembre.

Nonostante le difficoltà legate ad una norma che ci ha costretti a raccogliere migliaia di firme in poche settimane e in pieno agosto, Unione Popolare sarà presente in tutti i collegi d’Italia, da nord a sud.

Le 60 mila firme raccolte, le file ai banchetti, la mobilitazione di migliaia di militanti e autenticatori, sono il segno che anche in Italia esiste un fronte largo che crede ancora nella Sinistra vera, che parla di diritti e non solo di doveri, che è contro la guerra, contro i privilegi di pochi, contro le mafie e il malaffare.

Una Sinistra che lotta per la giustizia sociale ed ambientale, per i diritti dei lavoratori, per gli studenti, per i pensionati, per i beni pubblici, per il sud. Una Sinistra che si batte contro la povertà, che propone misure per migliorare la condizione di chi sta peggio e non il privilegio di chi ha troppo.

Abbiamo scelto le candidate e i candidati che rappresentano appieno quello in cui crediamo, che da anni si battono contro il fascismo e le discriminazioni, per la tutela dei diritti, per l’ambiente.

Lista delle/i candidate/i di Unione Popolare

Camera Collegio proporzionale Foggia-Cerignola-Andria:

Del Sordo Michele: Tributarista, presidente dell’associazione Lapet provinciale di Foggia, militante di Rifondazione Comunista con delega all’Antifascimo, presidente del circolo Anpi di San Giovanni Rotondo e componente della segreteria provinciale. Volontario Emergency

Palieri Ivana: Femminista, attivista da anni per i diritti LGBTQI +, per 15 anni precaria ATA, mamma e con disabilità

D’Aiello Luciano: Infermiere, rappresentante sindacale USB, militante di Rifondazione Comunista, partito di cui è stato segretario provinciale della Federazione di Foggia

Sternativo Annamaria: storica militante di Rifondazione Comunista, lavora da anni nell’accoglienza e tutela dei migranti

Camera Collegio Uninominale Cerignola:

Del Sordo Michele

Camera Collegio Uninominale Foggia:

Palieri Ivana

Senato Collegio Uninominale Foggia: