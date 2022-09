I borghi bandiera arancione dei Monti Dauni vi aspettano domenica 2 ottobre

DOMENICA 2 OTTOBRE LE MERAVIGLIE DEI BORGHI BANDIERA ARANCIONE DEI MONTI DAUNI VI ASPETTANO! TANTE LE INIZIATIVE CHE SI SVOLGERANNO A: ALEBRONA, BICCARI, BOVINO,ROCCHETTA SANT’ANTONIO, PIETRAMONTECORVINO, ORSARA DI PUGLIA

SCEGLI IL TUO BORGO PREFERITO E ISCRIVITI https://tesori.bandierearancioni.it

Partecipa alla più grande caccia al tesoro mai vista! Iscrivi la tua squadra, vai al punto di partenza nelle fasce orarie indicate, ricevi gli indizi e inizia il percorso che ti farà scoprire questo meraviglioso borgo certificato con la Bandiera Arancione dal Touring.

L’evento è aperto a tutti e adatto ad ogni età. Per partecipare ti chiediamo di sostenerci con una donazione a tua scelta, per aiutarci a realizzare questa ed altre importanti iniziative per valorizzare le bellezze d’Italia.

Come ringraziamento potrai scaricare l’edizione digitale della nuova guida ai Borghi Accoglienti TCI.